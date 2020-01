Ferm organiseert gezelschapsspelnamiddag en infosessie over EHBO voor kinderen CDR

28 januari 2020

07u20 0

Ferm Koolskamp, de vroegere KVLV, heeft druke tijden voor de boeg. Op zondag 16 februari organiseren ze tussen 14 en 18 uur een gezelschapsspelnamiddag in ’t Zonneke langs de Ardooisestraat. Ze voorzien spellen van 0 tot 99 jaar, en gaan ook de nostalgische toer op met wat volksspelen. Iedereen is welkom. Oliebollen en drank verkrijgbaar aan democratische prijs. ’s Anderdaags palmt Ferm Koolskamp opnieuw ’t Zonneke in maar dan voor een infosessie over EHBO voor kinderen. Om 19.30 uur vertelt ervaringsdeskundige Maertens Veerle er meer over. De toegang is gratis. Meer info via Fermkoolskamp@gmail.com.