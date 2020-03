Farmcar brengt de boerderij naar je feestje: “Op vandaag brengt ons caravannetje speelplezier, maar we willen ook een educatief luik ontwikkelen” Charlotte Degezelle

05 maart 2020

08u24 0 Ardooie Eline Deceuninck (29) en haar broer Steven Deceuninck (32) transformeerden de voorbije maanden samen met hun partners Lode Vandenbulcke (35) en Kevin Praet (29) een oud caravannetje tot de Farmcar, een speelcaravan voor kinderen van 0 tot 10 jaar met de boerderij als thema. Sinds het voorbije weekend is de Farmcar te huur voor al je feestjes, maar het viertal denk nu al aan extra’s zoals een educatieve insteek die de kinderen onder meer leert dat melk van de koe komt en niet gewoon uit de winkel.

“Het begon allemaal met een zot idee dat we twee jaar terug opdeden tijdens een babyborrel”, opent Eline. “In de tuin van de feestzaal stond een caravan boordevol speelgoed. Ons leek het direct leuker om daar een mobiel gegeven van te maken.” “Eline en hebben altijd al iets met caravans gehad”, pikt Steven in. “Als kind gingen we altijd op reis met of naar een caravan.” Amper enkele weken nadat de kiem voor de Farmcar werd gelegd, tikte het viertal een oud caravannetje op de kop. Eline en Steven wilden er absoluut eerst nog een weekendje met ons vier mee op uit. Maar daar heb ik een stokje voor gestoken door snel te starten met de sloop” lacht Kevin.

Vanaf dag één was duidelijk dat de speelcaravan een thema zou kregen. Inspiratie vonden ze in de Westhoek, op de boerderij van Elien en Lode. “Toen er geen plaats was om de caravan in de schuur te stallen, installeerden we ze tijdelijk in een weide”, zegt Steven. “Plots vielen de puzzelstukjes ineen en besloten we het landschap te integreren in de caravan en die volledig in te richten en uit te rusten in het boerderijthema.” Maar niet voor een ultieme test. Tijdens de babyborrel die Eline organiseerde na de geboorte van haar dochtertje, kreeg de caravan al een plek op het feest. “Het was een instant succes bij de kinderen al was de Farmcar toen nog niet meer dan een oude caravan met wat spelmateriaal”, aldus Elien. “Dat was voor ons het sein dat ons idee potentieel had en het startschot voor een zoektocht naar iemand die de caravan kon beletteren, speelgoed in het boerderijthema, stof met koevlekkenmotief,…”

Afgelopen weekend reed de Farmcar, inclusief loopfietsjes, miniatuur boerderijdieren, tractoren, een keukentje, puzzels, voorleesboekjes, …, voor het eerst uit naar een feestje en sindsdien is de speelcaravan ook te huur. “We hadden nooit gedacht dat ons initiatief zo snel zou aanslaan. Sinds onze Facebookpagina online is, worden we overspoeld door verzoekjes en ook de reservaties lopen vlot binnen. Onze Farmcar is te boeken voor echt alle feestjes van babyborrels over communies tot straatfeesten. Ook scholen toonden al interesse. Voor hen hebben we goed nieuws want het is effectief onze bedoeling om een educatief luik aan de Farmcar te koppelen zodat kinderen spelenderwijs kunnen kennismaken met de boerenstiel. Daarnaast willen we blijven investeren in spelmateriaal zodat we op termijn een speelaanbod op maat van de klant, en dus voor heel specifieke leeftijden, kunnen aanbieden.”

Het huren van de Farmcar kost 120 euro per dag of 150 euro voor een weekend. Het caravannetje wordt door het viertal geplaatst en terug opgehaald. Meer via farmcar@outlook.be en de Facebookpagina Farmcar.