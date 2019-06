Familiefestival De Waterbek niet langer gratis: “Anders niet haalbaar voor de gemeente” CDR

21 juni 2019

17u22 0 Ardooie Voor het tweede jaar op rij pakt de gemeente Ardooie op 20 juli uit met een grootschalige familie-evenement op de site van spaarbekken De Waterbek. Naast heel wat animatie en spektakel is Gers Pardoel de ultieme publiekstrekker. In tegenstelling tot vorig jaar is het evenement nu wel betalend voor volwassenen.

“K3 lokte vorig jaar zo’n 4.000 toeschouwers naar De Waterbek. Een enorm succes”, opent burgemeester Karlos Callens (Groep 82). “Al snel beslisten we hier dit jaar een vervolg aan te breien en zo iedereen die rond 20 juli niet op vakantie is de kans te geven samen met vrienden, buren en alle Ardooienaren te genieten van een fantastisch event in ons prachtig domein van 6,5 hectare tussen de Berlingmolen en de Eekhoutstraat. We strikten Bert & De Bomma’s die om 17uur een spetterend muziekfestijn voor kinderen brengen, winnaar van De Nieuwe Lichting Chackie Jam (19 uur), internationale topper Gers Pardoel (20.30 uur) en podiumbeesten Les Truttes (22 uur). Naast de optredens is er ook heel wat animatie, gaande van springkastelen en kindergrime tot gekke kapsels en een klim- en klauterparcours , en wordt De Waterbek mooi aangekleed met onder meer projecties op de bomen en lichteffecten. Er tekenen ook foodtrucks present en we krijgen de hulp van heel wat vrijwilligers. Voor de veiligheid tekenen er trouwens ook redders present.”

Groot verschil met vorig jaar is dat het evenement niet langer gratis is voor iedereen. “Wel nog voor de kinderen, maar voor de volwassenen zijn we genoodzaakt om entree te vragen. Anders is het voor de gemeente niet haalbaar om een dergelijk event te organiseren, terwijl we de ambitie hebben om er echt een jaarlijks gebeuren van te maken. In voorverkoop, via de site en op het gemeentehuis, betaal je 10 euro, aan de deur 12 euro. Iedereen is welkom vanaf 15 uur.”

Ondertussen blijft de gemeente ook verder investeren in De Waterbek. “De looppiste wordt binnenkort vernieuwd en recent kreeg de schapenweide bewoners”, besluit de burgemeester.

Meer op www.dewaterbek.be.