Exclusieve inkijk: Barthazar brengt winterse gezelligheid naar Ardooie Charlotte Degezelle

05 december 2019

07u00 24 Ardooie Winterbar Barthazar opent vrijdagmiddag de deuren. In amper drie weken vormden Dries Vanhecke en Charlotte Verbeke van Bockor Café samen met Dieter Verbeest en Jelle Neyens een oude loods om tot een gezellige, tijdelijke winterbar waar iedereen welkom is tot en met 5 januari.

Ardooie is nieuwsgierig naar Barthazar, zoveel is duidelijk. “We hebben tot nu toe alles vrij goed geheim kunnen houden. We losten wat info over de locatie en het concept, maar daar bleef het ook bij”, vertelt Dieter Verbeest. “Naar hoe Barthazar er zal uitzien, heeft iedereen het raden en dat kriebelt. Regelmatig komen auto’s traag het terrein oprijden, die draaien en weer vertrekken. Maar langs buiten valt niet zoveel te zien. Onze stek is dan ook een oude loods.”

Ondergesneeuwd bos

Maar als de poorten openen, ontdek je een waar winter wonderland. Kerstbomen, sfeervolle verlichting, veel zwart en goud en als mascotte een levensgroot gouden hert. “We hebben Barthazar in amper drie weken opgebouwd, een echt huzarenstukje en een fulltime job bovenop onze gewone baan”, lacht Dieter. “Maar we hebben de grauwe, vuile loods kunnen ombouwen in wat we voor ogen hadden. Een sfeervolle chalet in de loods, die er uitziet als een ondergesneeuwd bos.”

Feestjes

In tegenstelling tot veel andere winterbars is Barthazar geen discotheek. “Dat willen we zelfs niet”, zegt Dries Vanhecke. “Wij trekken de kaart van de gezelligheid.” “Samen genieten van een glühwein of chocolademelk of smullen van een goedgevulde tapasplank”, pikt Dieter in. “En dat allemaal tegen standaardprijzen.” Maar dat wil niet zeggen dat er sporadisch geen feestjes of evenementen worden georganiseerd in de winterbar. Op de agenda staan onder andere al een afterwork en een evenement voor De Warmste Week. “Ook op kerstdag zijn de mensen welkom en voor ons feestje op oudejaarsavond, vanaf 23 uur, zijn er ook nog enkele kaarten”, weet Charlotte Verbeke. “Daarnaast verhuist de pré-oudejaarparty, die normaal in Bockor Café georganiseerd wordt, naar Barthazar en maken we ook werk van een after-oudejaar.”

Barthazar in de Stationsstraat 98 is vanaf vrijdag 6 december open tot en met 5 januari, van donderdag tot en met zondag, met eventueel nog een uitbreiding op woensdag. Telkens van 16 tot 23 uur en op vrijdag en zaterdag tot 3 uur. De winterbar heeft een capaciteit van 450 mensen. Naast de loods ligt een ruime parking voor 150 auto’s. Meer info op de Facebookpagina Barthazar.