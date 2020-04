Eveline verrast rusthuisbewoners met paardenshow: “Entertainment voor hen, training voor mij” Charlotte Degezelle

16 april 2020

16u41 1 Ardooie Door de coronamaatregelen liep de agenda van Eveline Duytschaever (29), drijvende kracht achter showteam DivertidO, dat showvoorstellingen met paarden opvoert, de voorbije weken helemaal leeg. Die vult ze nu opnieuw op met gratis shows voor rusthuisbewoners. Donderdag voerde ze haar eerste show op in het Ardooise woonzorgcentrum Sint-Vincentius waar voorlopig geen enkele bewoner besmet is met Covid-19.

Eveline is opgegroeid tussen de paarden, in de Izegemse Ruitersschool Hacienda. Ze geeft er zelf les, maar geeft eveneens les op locatie en is heel vaak op pad met haar tienkoppige showteam DivertidO dat ze vorig jaar opstartte. “Ik ben al langer actief in dat circuit, maar de focus lag steeds op Frankrijk waar paardenshows heel populair zijn. Met DivertidO wil ik graag ook ons eigen land warm maken hiervoor. We brengen vuuracts te paard, kozakkenvoltige (lenigheidsoefeningen op het paard in galop, nvdr.), nemen deel aan stoeten, gaan op locatie met pony’s en brengen groepsdressuur. Ik merk dat we beetje bij beetje stappen in de goeie richting zetten, maar door corona is alles stilgevallen. We mogen geen les geven en alle evenementen zijn geannuleerd”, vertelt Eveline. “Ik zit dus noodgedwongen thuis. Toch is het broodnodig dat ik elke dag train, zowel voor mezelf als voor de paarden. Zo groeide het idee om op m’n eentje met een paard op verplaatsing te gaan.”

Gratis show

Aangezien de rusthuisbewoners het al weken moeten stellen zonder bezoek van familie of kennissen leken zij voor Eveline de perfecte doelgroep. “Ik bezorg hen entertainment, vul mijn eigen dagen en train tegelijkertijd. Meerdere vliegen in een klap dus”, aldus Eveline, die verschillende woonzorgcentra contacteerde met haar voorstel. “De eigenlijke show bied ik gratis aan. Ik vraag enkel een verplaatsingskost”, zegt Eveline. “De reacties zijn heel positief en ik had al snel enkele afspraken vast.”

Vier nummertjes

Donderdagmiddag kreeg het Ardooise woonzorgcentrum Sint-Vincentius de primeur. Onder een stralende zon bracht Eveline er op het binnenplein een gesmaakte show van een uurtje. Een deel van de bewoners van Sint-Vincentius volgden het gebeuren van achter het raam, maar heel wat anderen schoven aan de rand van de geïmproviseerde paardenpiste aan. “Ik breng vier nummers vandaag: wat Spaanse dressuur, een nummer met een garrocha, een lange houten lans om het vee mee te hoeden dus, een dressuurnummer zonder gebruik van de teugels en een libertéshownummer. Maar ik stem elke show af op de locatie waar ik gevraagd word.”

Volgende week trekt Eveline alvast naar de drie locaties van WZC De Plataan in haar eigen Izegem. Meer info op de Facebookpagina Divertido.