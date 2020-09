Emiel Vermeulen kan nog (slechts) vier koersen rijden: “Na Parijs-Tours is dit korte seizoen voor mij al over” Hans Fruyt

15 september 2020

14u24 0 Ardooie Emiel Vermeulen (27) blijft een beetje op zijn koershonger zitten. Aan het einde van de Heistse Pijl sprintte de pion van Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole zaterdag naar plaats drie. Komende zondag koerst hij in Isbergues, volgende dinsdag rijdt hij in Anzegem het Belgisch profkampioenschap.

Zonder het coronavirus zou Emiel Vermeulen deze week de spanning kunnen opbouwen richting het Kampioenschap van Vlaanderen in eigen Koolskamp. Die wedstrijd gaat vrijdag jammer genoeg niet door. “Zoals zo veel andere eendagskoersen waar wij met de ploeg normaal aan de start komen”, zucht Vermeulen. “Lichtervelde, Eurométropole, Fourmies, Primus Haacht Classic, Binche-Chimay-Binche, al die mooie koersen worden dit jaar niet georganiseerd. Ik heb er maar één woord voor: een kutjaar. Zondag kan ik Isbergues rijden, twee dagen nadien het BK, daarna Parijs-Chauny en Parijs-Tours. Ik vrees dat het op 11 oktober voor mij en voor de ploeg al gedaan zal zijn.”

Valpartij

Bovendien deed Covid-19 ook alle kermiskoersen (Izegem, Kortemark, Desselgem, Zwevezele, Geraardsbergen, Stekene, Berlare, Zele) sneuvelen. Enkel de Heistse Pijl ging, na twee eerdere afgelastingen, door. Die profkoers in Heist-op-den-Berg draaide uit op een massasprint. Sasha Weemaes haalde het voor Gerben Thijssen en Emiel Vermeulen. “De Heistse Pijl vatte ik aan met de bedoeling er een stevige training van te maken”, verduidelijkt Vermeulen. “Na de koers wou ik helemaal leeg gereden zijn. Dus sprong ik zo goed als met alles mee, maar het was nooit de juiste vlucht. Toen in de voorlaatste ronde een kopgroep van circa vijftien man werd gevormd, was ik niet mee. Ik dacht dat we die mannen niet meer zouden zien, ik had al beslist niet mee te spurten voor een verre ereplaats. De renners van Sport Vlaanderen-Baloise zetten zich op kop van het peloton en reden het gat van veertig tot vijftig seconden dicht. Dus ging ik toch mijn kans. Ik kende een hele goeie dag en kon nog de derde podiumplaats meepikken. Wellicht zal het BK volgende week dinsdag niet op een massaspurt uitdraaien. Ik vermoed dat het in Anzegem koers zal zijn tot helemaal op het einde. Vorig jaar raakte ik in Gent tijdens de ronde door de Vlaamse Ardennen betrokken bij een valpartij. Ik kon geen rol van betekenis spelen. Hopelijk volgende week beter.”