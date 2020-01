EK-dorp verrijst straks aan Albertzaal CDR

22 januari 2020

De EK-koorts wordt ook in Ardooie voelbaar. Wie wil supporteren voor onze Rode Duivels zal dit deze zomer in eigen dorp kunnen doen, want op de parking van de Albertzaal verrijst straks een EK-dorp met een groot scherm, een grote toog en dikke ambiance. Je kan er alvast terecht tijdens de eerste matchen van onze nationale ploeg op 13, 18 en 22 juni en afhankelijk van de resultaten worden ook verdere matchen er op groot scherm getoond zodat Ardooie onze Duivels naar de overwinning kan schreeuwen. Meer info op de Facebookpagina EK DORP 2020 Ardooie.