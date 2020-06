Eindmeet eerste etappe BinckBank Tour ligt in Ardooie CDR

09 juni 2020



De eindmeet van de BinckBank Tour zou dit jaar op 3 september opnieuw, en ondertussen al voor het dertiende jaar op rij, in Ardooie liggen. Maar de meerdaagse rittenwedstrijd moest door de coronacrisis doorgeschoven worden naar later dit jaar. Al snel was duidelijk dat de BinckBank Tour dit jaar geen zeven maar slechts vijf etappes zou tellen en georganiseerd zou worden tussen 29 september en 3 oktober. Ondertussen is duidelijk dat de enige meerdaagse UCI WorldTour rittenwedstrijd in België en Nederland op dinsdag 29 september Ardooie aandoet. De gemeente is dus de aankomstplek van de eerste etappe. Het lokale parcours wordt bekendgemaakt als de puzzel volledig gelegd is.