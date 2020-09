Eigen kweek in ‘t echt: moeder trekt haar man en twee zonen mee in cannabishandel Siebe De Voogt

24 september 2020

15u19 0 Ardooie Een gezin uit Koolskamp moest zich donderdagmorgen voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor de verkoop van cannabis. Moeder M.D. (54) was het brein en trok haar twee stiefzonen en man mee in haar handel. Ze riskeert twee jaar cel.

Speurders hadden de woning van het gezin in de Klaverstraat in Koolskamp al sinds 2016 in het vizier. Ze hadden informatie gekregen dat het er een komen en gaan was van mensen die gekend waren in het drugsmilieu. Telefoontaps bevestigden hun vermoeden. Op 4 mei 2018 viel de politie binnen in het huis. Moeder M.D. (54), haar zonen J.S. (22) en M.S. (24) en hun stiefvader M.L. (40) werden in de boeien geslagen en aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze bleken samen te werken met een Nederlandse leverancier, die op geregelde tijdstippen cannabis kwam leveren aan de woning.

9 kilo

Onderzoek wees volgens het parket uit dat S.K. wekelijks zo’n 50 tot 100 gram aan het gezin bezorgde. Het parket vorderde donderdagmorgen 37 maanden cel voor de man. Moeder M.D. werd aanzien als het brein achter de handel en riskeert 2 jaar gevangenisstraf, net als haar man M.L. Haar zonen hangen elk 1 jaar cel boven het hoofd. In totaal zouden ze samen meer dan 9 kilo cannabis verkocht hebben. Naast de celstraf riskeren ze elk ook een verbeurdverklaring van 24.000 euro te moeten ophoesten.

De verdediging drong aan op straffen met uitstel, deels gekoppeld aan voorwaarden. Meester Kris Vincke, die optrad voor beide ouders, verkeerden zijn cliënten in financiële moeilijkheden. “Ze leefden van een invaliditeitsuitkering en begonnen drugs te verkopen om hun eigen zware gebruik te financieren”, pleitte hij. “Ze kochten al eens iets wat ze zich vroeger niet konden veroorloven, maar een grote luxe werd tijdens de huiszoeking niet aangetroffen. De moeder regelde de aankopen, terwijl haar man enkel de weegschaal hanteerde. Zij is ergens opgelucht. De drugsverkoop bezorgde haar veel stress. Ze is blij dat die is weggevallen.” Vonnis op 5 november.