Duurzame verlichting geïnstalleerd in De Ark CDR

14 oktober 2019

07u14 0

Het Ardooise gemeentebestuur trekt de kaart van de duurzaamheid. Nadat vorig jaar de verlichting in de grote sportzaal van De Ark werd aangepakt, is nu werk gemaakt van de verlichting in de parketzaal. Er is geopteerd voor duurzame LED verlichting en een bedieningssysteem waarmee de verlichting gedimd kan worden. Door deze aanpassingen zal het elektriciteitsgebruik met meer dan 10.000 kWh per jaar dalen.