Dure iMacs en bestelwagen gestolen bij inbraak bij beletteringsfirma LSI/WSG

16 december 2019

18u06

Bron: LSI/WSG 4 Ardooie Bij een drieste inbraak bij beletteringsbedrijf Publi Lettral in Ardooie zijn afgelopen weekend vijf iMacs en een bestelwagen gestolen. De dieven brachten ook heel wat schade aan de toegangspoort en etalage aan. De gestolen bestelwagen is ondertussen wel al teruggevonden in Gullegem.

Zaakvoerder Eddy Debrieck merkte de inbraak zaterdagochtend zelf op. “Met een zwaar voorwerp maakten de inbrekers de motor van de toegangspoort stuk, waarna ze de poort konden openen. Daarna gooiden ze een glazen etalage stuk. Ze hadden het vooral op iMacs gemunt. Ze stalen er vijf, goed voor een buit van 12.500 euro. Met een reservesleutel konden ze ook een wit bestelwagentje van het merk Citroën stelen. Gelukkig werd het voertuig al in Gullegem teruggevonden. Hopelijk levert het sporenonderzoek iets op, zodat die daders gevat kunnen worden.”

De werking van het beletteringsbedrijf, met twaalf werknemers, liep door de inbraak wat hinder op. “In een grafische firma zijn krachtige computers natuurlijk erg belangrijk. Ik hoop dat de daders niet terugkeren om ook de nieuwe computers te stelen”, besluit Eddy.

Ook bij een naburige firma zouden dezelfde daders ingebroken hebben door een gat in de muur te maken. Of daar buit is gemaakt, is onduidelijk. Vermoedelijk waren ze daar uit op de inhoud van een brandkoffer. De politie onderzoekt of er ook een link is met inbraken op de bedrijvenzone in Menen. In een drankencentrale is vrijdagnacht ook geprobeerd de brandkoffer open te slijpen.