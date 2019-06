Drugsbende krijgt celstraffen tot 37 maanden Siebe De Voogt

03 juni 2019

13u42 0 Ardooie Een negenkoppige bende drugsdealers heeft in de Brugse rechtbank celstraffen tot 37 maanden gekregen voor drugshandel. Lander A. (22) uit Ardooie werd vorig jaar nog maar veroordeeld voor het verhandelen van tienduizend xtc-pillen. De jongeman heeft zijn leven ondertussen weer op de rails en kreeg dan ook een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden.

Lander A. kwam in 2016 in het vizier van de speurders toen een jongeman slecht reageerde op een xtc-pil in een studentenkot in Gent. Het slachtoffer verklaarde achteraf dat hij de pillen gekocht had bij A. Volgens het openbaar ministerie dealde de jonge Ardooienaar alle soorten drugs: cannabis, ketamine, LSD en MDMA. Onderzoek wees uit dat A. onder andere speed verkocht aan Kelly H. uit Ardooie. De vrouw leverde op haar beurt tien kilogram speed aan Luc G. (54) uit Oostkamp. Volgens het parket zou ze veertigduizend euro omzet gedraaid hebben. G. verkocht dan weer marihuana aan H. en enkele andere beklaagden. De drugs kwamen van een cannabisplantage in Laarne. In maart 2017 werden in de woning van Johan T. driehonderd planten aangetroffen.

Lander A. kreeg vorig jaar een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden voor de verkoop van tienduizend xtc-pillen. Bovenop die straf kreeg hij maandagmorgen nog eens twaalf maanden voorwaardelijk. “Mijn cliënt liet zich na de eerste feiten begeleiden en doet dat nog altijd”, pleitte zijn advocaat Joris Van Maele. Kelly H. kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 37 maanden. Luc G. werd veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijk, terwijl Johan T. 24 maanden voorwaardelijk kreeg. In totaal verklaarde de rechter iets meer dan 42.000 euro aan drugsgeld verbeurd.