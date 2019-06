Dronken jongeman belandt na kampioenenviering met wagen in gracht Siebe De Voogt

11 juni 2019

12u50 0 Ardooie Een 25-jarige man uit Roeselare heeft in de Brugse politierechtbank 75 dagen rijverbod gekregen na een zwaar ongeval dat hij begin dit jaar had in Ardooie. L.S. belandde met z’n wagen in de gracht na de kampioenenviering van zijn voetbalploeg.

Het ongeval vond op 20 januari even voor 22 uur plaats langs de Beverensestraat in Ardooie. L.S. verloor er de controle over zijn stuur en kwam tot stilstand in de gracht tegen een duiker. Volgens zijn eigen verklaring was de Roeselarenaar in slaap gevallen. Hij legde na zijn crash een positieve ademtest af. “Mijn cliënt was samen met zijn broer naar de kampioenenviering van hun voetbalclub geweest”, pleitte zijn advocaat dinsdagmorgen. “Zijn broer was al naar huis en hij maakte de verkeerde beslissing om toch nog in zijn wagen te kruipen. Hij beseft dat hij door het oog van de naald gekropen is.” Naast het rijverbod van 75 dagen legde de politierechter L.S. ook een geldboete van 1.600 euro op. Omdat de jongeman nog een blanco strafblad had, ontsnapte hij aan een alcoholslot.