Drie gewonden bij ongeval op kruispunt VHS

29 juni 2019

Bij een ongeval langs de Beverensestraat in Ardooie raakten drie mensen lichtgewond. Dat gebeurde donderdagavond op het kruispunt met de Sprietstraat. Een personenwagen werd er in de linkerflank aangereden door een bestelwagen. Door de klap belandde de personenwagen gedeeltelijk in de gracht. Drie inzittenden liepen daarbij lichte verwondingen op en werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.