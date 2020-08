Drie extra besmettingen in wortelwasserij Ardo CDR

18 augustus 2020

Uit de testing van alle personeel van de wortelwasserij van diepvriesgroentenproducent Ardo blijkt dat er nog drie extra personeelsleden besmet zijn met Covid-19. De coronatests werden in het weekend en op maandag afgenomen nadat eind vorige week bleek dat er twee personeelsleden van de kistenhersteldienst, een subafdeling van de wortelwasserij, besmet waren met corona. De nieuw vastgestelde besmettingen situeren zich niet in de kistenhersteldienst, maar in de twee andere subafdelingen van de wortelwasserij. Die blijft voorlopig dicht en alle personeelsleden, ook de 27 die negatief testen, blijven thuis. Volgende week maandag volgt een tweede test voor wie eerder negatief bleek. Op die manier wil Ardo rekening houden met de incubatieperiode en geen enkel risico nemen.