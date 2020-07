Dode en twee gewonden bij zware botsing op E403 in Ardooie LSI

19 juli 2020

03u43

Bron: LSI 2 Ardooie Bij een zwaar verkeersongeval langs de E403 in Ardooie is zaterdagnacht rond 1u een automobilist om het leven gekomen. Zijn zoon en een andere automobilist raakten gewond.



Hoe het ongeval precies gebeurde, is nog onduidelijk. In opdracht van het West-Vlaamse parket voerde een verkeersdeskundige een onderzoek uit om de precieze omstandigheden te achterhalen. In het ongeval waren een Nissan Micra van het dodelijke slachtoffer en een Kia Sorento betrokken. De Nissan vloog op de onverlichte snelweg in het donker op de betonnen middenberm en maakte over een afstand van wel 100 meter nog enkele buitelingen. Het voertuig kwam op de middenberm ook tot stilstand. De Kia sloeg overkop op de snelweg en kwam op het dak terecht. Voor de man achter het stuur van de Nissan Micra kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn zoon en de andere automobilist werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval bleven de twee rijstroken van Brugge richting Kortrijk enkele uren voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer kon enkel via de pechstrook passeren. Dat zorgde aanvankelijk voor file maar na 2u zaterdagnacht loste die op. Op de autosnelweg was het op het tijdstip van het ongeval nog behoorlijk druk omwille van dagjestoeristen die op de terugweg waren van de kust en auto’s die goed volgepakt richting zuiden vertrokken.

Eerder zaterdagavond raakte op dezelfde snelweg amper enkele kilometers verderop richting Brugge een koppel zwaargewond bij een verkeersongeval.