DJ Bobalicious en gezin fleuren zaterdagavonden in coronatijden op met gelivestreamde houseparties: “We feesten met z’n vijven in de tuin, de woonkamer, de auto en zelfs in het toilet” Charlotte Degezelle

26 april 2020

10u53 0 Ardooie Als DJ Bobalicious bouwt Bob Bossaert quasi elk weekend wel ergens een feestje. Nu Covid-19 stokken in de wielen steekt en Bob z’n muzikale agenda volledig zag leeglopen, blijft hij echter niet bij de pakken zitten. Samen met z’n gezin bouwt hij elke zaterdagavond een themafeestje dat gelivestreamd wordt via sociale media. “Tot meer dan 1.000 mensen feesten bij hen thuis met ons mee”, glundert Bob.

Festival Dranouter, Tomorrowland, Polé Polé, Couleur Café, Antiliaanse Feesten, … Het zijn maar enkele van de vele zomerfestivals waar DJ Bobalicious de voorbije jaren de vlam in de pan deed slaan. Maar de komende zomer is door de coronacrisis festivalvrij. “Ik zag de bui al een tijdje hangen en helaas is die realiteit geworden”, vertelt Bob. “Mijn agenda liep de voorbij weken volledig leeg waardoor ik een pak voorbereidingswerk waar ik al mee bezig ben van in september in de vuilnis zag landen. In september heb ik wel nog enkele zaken staan en ik hoop ook dat wat private feestjes en boekingen door beachbars toch nog zullen kunnen doorgaan zodat we deze zomer toch nog wat fun zullen hebben en aan de kassa kunnen passeren. Ik heb het geluk dat ik naast m’n DJ-werk nog een vast inkomen heb, maar uiteindelijk neem je die inkomsten toch mee in je persoonlijke begroting. Nu is al duidelijk dat ik deze zomer wellicht toch fulltime zal werken, iets wat anders niet mogelijk is door de vele boekingen.”

Maar muziek is Bob z’n leven en maanden die draaitafel niet beroeren is onbestaande in zijn wereld. Hij zag de voorbije weken hoe heel wat collega’s hun sets van thuis uit begonnen te livestreamen op sociale media en dat zette hem aan het denken. “Ik zag hier wel graten in, maar wou het tegelijkertijd opentrekken. Een DJ die weinig energiek is, weinig animo brengt is maar statisch en dus ook allesbehalve attractief. Zo groeide het idee om heel het gezin te betrekken.”

Het gezin Bossaert, dat zijn naast Bob ook z’n partner Hannelore Denolf en de kinderen Dora (9), Jukka (8) en Kamilla (8). En ze weten allemaal als de besten hoe je een stevig feestje bouwt. “Sinds enkele weken organiseren we elke zaterdagavond om 20 uur, net na het applaus voor de zorg, een homeparty. We kiezen telkens een thema en feesten op één specifieke plek in huis. Zo hielden we onder andere al een raveparty in ons toilet, een autofuif in onze auto op de oprit en een tuinparty inclusief zeepbellen en fakkels.” Gisteren zetten ze de woonkamer op stelten met een tropical party inclusief op de muur geprojecteerde visuals, attributen allerhande en voor het eerst met twee camera’s. “Alle feestjes worden gelivestreamd en de reacties zijn enorm”, aldus Hannelore. “Onlangs werd ik er zelfs over aangesproken in de rij bij de slager. Het zijn zeker niet alleen onze familie en vrienden die kijken. We krijgen ook heel veel foto’s en filmpjes van mensen die gewoon met ons meefeesten bij hen thuis. Zien feesten doet overduidelijk feesten.” En ook de kinderen amuseren zich rot. “Het is telkens het leukste moment van de week”, zeggen Dora, Jukka en Camilla. “We willen zeker nog feestjes bouwen in de slaapkamer van Dora, op zolder, in de keuken en op de trap.” De insteek van de houseparties is plezier. “Maar natuurlijk is het voor mij als DJ ook een manier om gezien te worden”, besluit Bob.

Meer op de Facebookpagina Bobalicious en http://www.bobalicious.be.

