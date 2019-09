Directeur De Zonnebloem trakteert op fruit CDR

02 september 2019

Gemeentelijke basisschool De Zonnebloem trekt dit schooljaar de kaart van de gezonde voeding. De kinderen werden namelijk aan de schoolpoort opgewacht door directeur Jan Dedecker, die zichzelf voor de gelegenheid verkleed had als een appel . “Bij hem mogen de kinderen een stuk fruit kiezen voor tijdens de eerste speeltijd”, vertelt Nele Declerck. “Ons jaarthema is dan ook ‘Met fruit in je mond blijf je gezond’. Onmiddellijk bij de start van het nieuwe jaar willen we de leerlingen al aansporen om gezond te eten. Het thema is de rode draad door de eerste schooldag. Er staat nog een zoektocht met de school gepland, we zullen fruitliedjes zingen, de kinderen zullen smullen van fruitsalades en fruitbrochettes,...