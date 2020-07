Dinsdag afscheid van cafébaas die stierf na hevige brand VHS

22 juli 2020

09u48 0 Ardooie In de Sint-Martinuskerk van Ardooie wordt op dinsdag 28 juli afscheid genomen van Christof Vande Vyver. De 47-jarige man stierf na een brand in het praatcafé De Groene Dreve, dat hij samen met zijn levensgezel Johan Laridon uitbaatte.

Christof Vande Vyver, die naast zijn passie in De Groene Dreve ook nog een job had in de vaste nachtploeg bij het groentenverwerkend bedrijf D’Arta, laat naast Johan Laridon ook zijn zoon Kymani achter en twee pluskinderen, Jasper en Axelle. Ook zijn moeder, Ludwina Christiaens, leeft nog. De uitvaartplechtigheid op dinsdag 28 juli begint om 10.30 uur. Alleen genodigden mogen het afscheid bijwonen. Wie geen uitnodiging heeft, kan Christof en de familie groeten vlak voor de plechtigheid, van 10 tot 10.30 uur, achteraan in de Sint-Martinuskerk. Het dragen van een mondmasker is daarbij verplicht.