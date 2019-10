Dieven plunderen bestelwagen van aannemer: klein gaatje geboord in slot achterdeur VHS

03 oktober 2019

18u24 1 Ardooie Een aannemer uit de Lampernissestraat in Ardooie stond donderdagmorgen voor een onaangename verrassing toen hij uit werken wou. Dieven hadden namelijk ’s nachts al het elektrisch materiaal uit z’n bestelwagen gestolen.

“Ik had gezien dat de achterdeur een weinig open stond maar sloeg er eigenlijk niet veel acht op”, zegt de man die liever anoniem blijft. “Maar toen ik de schuifdeur opende, zag ik de kaalslag. Werkelijk al mijn elektrisch materiaal was gestolen, voor een bedrag van vele duizenden euro’s.” De dieven boorden een onooglijk gaatje in het slot van de achterdeur en slaagden er zo in om de deur open te maken. Voor de aannemer is de diefstal een flinke tegenslag. “Ik ben noodgedwongen onmiddellijk ander materiaal gaan kopen, anders kan ik gewoon niet aan de slag gaan”, zegt de man.” De politie van de zone Regio Tielt is een onderzoek gestart.