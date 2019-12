Dierenrechtenorganisaties houden serene wake aan kalfsslachterij Planquette CDR

09 december 2019

08u24 2 Ardooie Een tiental leden van All For Animals (AFA) en Animal Rights hield maandagmorgen in alle vroegte een serene wake aan de toegangspoort van de Ardooise kalfsslachterij Planquette. ‘We viseren niet specifiek Planquette, maar de vleesindustrie in z’n geheel. We willen met onze wake de mensen wakker schudden dat wat gebeurt, niet humaan is”, aldus Clio F. van All For Animals.

Het is de tweede keer dit jaar dat dierenrechtenorganisaties actie voeren aan Planquette. Met een tiental stonden ze maandagochtend van 4 tot 8 uur aan de bedrijfspoort van de kalfsslachterij op industrieterrein ter Vlucht. Gewapend met vlaggen en sensibiliserende borden. “We hebben een vergunning om hier vandaag een serene wake te houden. We zijn vanmorgen getuige van de aanvoer van heel jonge kalfjes. Sommige van amper een viertal maanden oud”, zegt Clio F., woordvoerster van All For Animals. “De dieren zijn nog zodanig jong dat ze nog op je hand zuigen als je hen aanraakt. Door acties als deze, waarbij we ook beelden maken die we zullen verspreiden via sociale media, willen we de mensen confronteren met de realiteit en hen laten beseffen dat het vlees dat ze kopen in de winkel ooit een levend wezen was en geleden heeft voor het op hun bord kwam. Het gaat hier vandaag om kalfjes, veelal uit de melkindustrie. Ze werden kort na hun geboorte weggenomen bij hun moeder en hun voeding, de moedermelk, wordt gebruikt voor menselijke consumptie. De mens denkt dit nodig te hebben maar staat er niet bij stil dat er bij deze dieren nooit sprake was van een moeder-kind relatie. Sommige konden nog niet eens op hun poten staan als ze bij hun moeder werden weggevoerd. En nu worden ze naar hier gebracht om te sterven. Er zijn ondertussen al genoeg undercoverbeelden gemaakt in diverse slachterijen waardoor we weten dat de dieren er niet humaan worden behandeld.”

Martine Martelé, zaakvoerder van Planquette, reageert: “Alles is vlot verlopen. Wij hebben geen problemen met die mensen van All for Animals en Animal Rights. Elk z’n mening.”