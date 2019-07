Dennis Cartier warmt Tomorrowland-gangers op tijdens party flight, en geeft tijdens festival workshops aan jong talent Charlotte Degezelle

16 juli 2019

17u53 0 Ardooie De Ardooise dj Dennis Cartier, in het dagelijkse leven gekend als Dennis Parmentier, krijgt de kans om een groep Tomorrowland-gangers op te warmen voor het beste festival ter wereld. Op donderdag 25 juli is hij de dj van dienst op de party flight van Lissabon naar Brussel. Bovendien tekent hij ook tijdens het festival present in De Schorre in Boom waar hij op 20 en 28 juli aanstormend dj-talent workshops geeft onder de noemer The Sound of Tomorrow.

Het lijkt erop dat de organisatoren van Tomorrowland Dennis Cartier in de armen hebben gesloten. In 2017 kreeg de Ardooise dj de kans om zijn ding te doen op het podium van het dancefestival en ook dit jaar wordt hij ingeschakeld. En deze keer niet om gewoon plaatjes te draaien. “Ik ben door de organisatie van het festival en Pepsi Max gevraagd voor The Sound of Tomorrow”, vertelt Dennis. De naam zegt het zelf. De muziek op The Sound of Tomorrow wordt gemaakt door The People of Tomorrow, zijnde jong talent. “Aanstormend talent kon zich hiervoor inschrijven”, verduidelijkt Dennis. “Op zaterdag 20 en 28 juli krijgen tientallen dj’s de kans om zelf een set van 20 minuutjes te draaien op Tomorrowland. Ik ben present om tips en tricks te geven. Het zijn dus een soort van workshops en tegelijkertijd ook privéfeestjes voor de deelnemers want zij draaien voor hun kameraden. Alles wordt vastgelegd op foto en video zodat zij achteraf kunnen bewijzen dat ze de belevenis van hun leven achter de rug hebben: draaien op het grootste festival ter wereld.”

Echt zelf draaien op de heilige grond van Tomorrowland is er dus niet bij. “Ik sta er wel, en tegelijkertijd ook niet”, aldus de dj. “Maar voor The Sound of Tomorrow gevraagd worden, vind ik echt wel een eer. Het is niet alleen leuk om te doen, maar toont ook dat men vertrouwen heeft in mij. Tegelijkertijd biedt het ook de kans om toch op het festival wat te netwerken met andere dj’s.”

En er is meer want op donderdag 25 juli vliegt Dennis op vraag van de festivalorganisatie naar de Portugese hoofdstad. Terugkeren doet hij als dj op één van de party flights die worden georganiseerd. In totaal worden er vanuit 79 steden in 34 landen wereldwijd dergelijke vluchten ingelegd. Bij 11 ervan is er een live dj set aan boord en Dennis mag er één van verzorgen. “Dat wordt wel iets aparts”, lacht Dennis. “Ik ga er vanuit dat niet iedereen tijdens die vlucht recht kan staan dus ik moet een zittend feestje zien te bouwen. Handjes in de lucht dus. Maar me er echt op voorbereiden doe ik niet. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ik laat alles op me afkomen en mag gewoon niet vergeten om ook mijn eigen muziek te draaien.”

Eigen muziek is momenteel de focus van Dennis. “Vorige week werkte ik nog enkele nieuwe nummers af. Morgen (woensdag nvdr.) komt de plaat ‘Jungle Queen’, die ondertussen al gedraaid werd door Fedde le Grand en Jonas Blue, uit en volgende maand laat ik het zomerse ‘Querida’ op de wereld los. Door op korte termijn veel nieuwe muziek uit te brengen, hoop ik dat mijn sound steeds herkenbaarder zal worden en dan ik echt daarvoor geboekt zal worden.”

Wie de avonturen van Dennis op Tomorrowland wil volgen, kan terecht op zijn Instagrampagina. Wie hem graag eens aan het werk wil zien, kan op zaterdag 20 juli terecht op het Ardooise familiefestival De Waterbek waar Dennis draait om 23.30 uur, na optredens van onder meer Les Truttes en Gers Pardoel.