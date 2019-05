Dennis Cartier vervoegt groten als Tiësto en Oliver Heldens bij dancelabel Spinnin’ Records Charlotte Degezelle

23 mei 2019

17u29 0 Ardooie David Guetta, dj Tiësto en Martin Solveig gingen hem voor, maar nu heeft ook Dennis Parmentier, beter gekend als Dennis Cartier, een contract beet bij Spinnin’ Records, een van de grootste dancelabels. Op 28 juni verschijnt bij hen het nummer ‘Jungle Queen’, maar eerst trekt Dennis volgende week nog naar Italië, waar hij op een festival speelt en een videoclip opneemt voor een ander nummer.

“Een plaat bij Spinnin’ Records is de droom van veel jonge dj’s. Ook lange tijd die van mij, maar nu is het me eindelijk gelukt”, glundert Dennis. “Spinnin’ Records is een van de grootste dancelabels wereldwijd, waar onder andere Dimitri Vegas & Like Mike, Oliver Heldens en David Guetta kind aan huis zijn. Dankzij sociale media mag ik mezelf nu ook tot dat gezelschap rekenen. Via Instagram kwam ik in contact met de Portugese dj en producer Pedro Carillho, die onlangs nog een remix maakte voor Shaggy. We wisselden wat muziek uit en hij vroeg me om samen te werken. Tegelijkertijd legde ik via Facebook contact met de Pool Patrick Moreno. Uiteindelijk bundelden we met ons drie de krachten en het eindresultaat was het nummer ‘Jungle Queen’. We wilden het graag uitbrengen en waagden onze kans bij Spinning’ Records, dat meteen toehapte. ‘Jungle Queen’ wordt uitgebracht op 28 juni.”

Clip opnemen

Volgende week vertrekt Dennis naar Italië. “In augustus verschijnt ook Querida, een samenwerking met de Italiaanse dj Ivan Cappello, bij het Italiaans label Black Lizard van Leandro Da Silva”, legt Dennis uit. “Volgende week gaan we de bijhorende videoclip opnemen en ik sta ook op de affiche van het 2Born festival, een eerste keer in Italië.”

Mijn focus ligt op mijn eigen latin- en tribalsound, waarvan ik weet dat het niet evident is om mee door te breken in België. Maar ik blijf mijn eigen ding doen en als ik zie dat toppers als Calvin Harris mijn muziek draaien, kan ik niet anders dan tevreden zijn Dennis Cartier

De komende zomer is Dennis ook aan het werk te zien op Balaton Sound in Hongarije, Dance D-Vision in Zottegem, Waterbek in zijn eigen Ardooie en is hij huis-dj in Couleurs Devie in Maldegem. “De komende weken worden nog andere optredens bekend gemaakt. Mijn focus ligt op mijn eigen latin- en tribalsound, waarvan ik weet dat het niet evident is om mee door te breken in België. Maar ik blijf mijn eigen ding doen en als ik zie dat toppers als Calvin Harris mijn muziek draaien, kan ik niet anders dan tevreden zijn. Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ik blijf hard verder werken. Mijn wekelijkse radioshow op Topradio, die ook online te beluisteren is, helpt me alvast ook verder op weg.”

Meer info op denniscartier.com.