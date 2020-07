Dennis Cartier speelt op pop-upeditie van Wezefeesten CDR

06 juli 2020

De coronacrisis dwingt de organisatoren van de Wezefeesten om creatief te zijn. Ze opteren dit jaar voor een pop-upeditie. Van 7 augustus tot en met 9 augustus wordt het grasveld naast Cultuurkapel De schaduw in de Wezestraat omgetoverd tot een tijdelijke zomerbar. Die opent op vrijdag om 18 uur met wat randanimatie. Verder is nu ook al duidelijk dat er op zaterdag vanaf 16 uur kinderanimatie wordt voorzien in de pop-upbar en dat Dennis Cartier om 21.30 uur een set in openlucht zal draaien. Voor zondag staat een gezinsfietstocht met fotozoektocht gepland en zal ook de pop-upbar geopend zijn.