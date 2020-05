Dennis Cartier brengt festivalsfeer bij je thuis dankzij 8D-versie van nieuwe single ‘On Board’ CDR

08 mei 2020

10u38 1

Dennis Parmentier, ook wel gekend als Dennis Cartier’ heeft met ‘On Board’ een nieuwe single uit. Maar in tijden van corona is zelfs dat een vreemde ervaring. “Het wordt helaas een festivalloze zomer waar mijn nieuwe single dus ook niet gedraaid kan worden”, vertelt Dennis. “Maar gelukkig zijn er nog livestreams. ”Toch ging Dennis nog een stap verder. Dit door het gebruik van 8D-technologie. “Dit bestaat al een tijdje, maar ik vond het leuk om met deze periode iets te doen. Via die probeer ik een festivalsfeer te creëren met mijn nummer.” Bij een 8D-versie van een lied lijkt het alsof je te midden het publiek staat tijdens een concert of festival. De muziek lijkt overal vandaan komt. “Maar als je luistert, zet dan wel je hoofdtelefoon op en sluit de ogen voor het beste effect”, besluit Dennis.

De 8D-versie van On Board kan je hier beluisteren: