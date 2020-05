Dealer die als 17-jarige 10.000 xtc-pillen verkocht aan de schoolpoort ziet 30 maanden cel effectief worden Siebe De Voogt

28 mei 2020

14u01 0 Ardooie Een 23-jarige man uit Ardooie vliegt toch nog dertig maanden de cel in voor de verkoop van drugs. Lander A. kreeg de voorbije jaren in twee dossiers voorwaarden opgelegd, maar veegde er zijn voeten aan. Als 17-jarige verkocht hij onder andere tienduizend xtc-pillen in de buurt van zijn school.

Lander A. kwam in het voorjaar van 2015 een eerste keer in de problemen. Het nummer van de toenmalige leerling van de Vrije Middelbare School in Roeselare dook op in een dossier tegen een grote Nederlandse dealer. Onderzoek wees uit dat hij samen met een man uit Roeselare de streek bevoorraadde met wiet en xtc. Volgens het openbaar ministerie verkocht A., onder andere aan de schoolpoort, bijna tienduizend xtc-pillen en vijftien kilogram cannabis. De jonge dealer herpakte zich en ging opnieuw studeren. Hij kwam zo in februari 2018 weg met een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden.

In 2019 gebeurde hetzelfde. Als lid van een negenkoppige drugsbende kreeg A. in juni twaalf maanden voorwaardelijk. Hij moest dus weer niet naar de gevangenis. Een jaar later blijkt hij zich niet te houden aan zijn voorwaarden. Volgens de rechtbank raakte de dealer weer verslaafd en daagde hij bij een gesprek rond zijn begeleiding zelfs op onder invloed. Op vraag van het openbaar ministerie trok de rechter de voorwaarden van A. donderdagmorgen dan ook in. De Ardooienaar ziet zo dertig maanden gevangenisstraf effectief worden.