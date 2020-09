De Zonnebloem verwelkomt leerlingen in zee van bubbels CDR

01 september 2020

Gemeentelijke basisschool De Zonnebloem liet zich op een positieve manier inspireren door de coronacrisis om de start van het nieuwe schooljaar een leuke invulling te geven. Centrale thema waren bubbels. “En die vormen de rode draad door heel de eerste schooldag”, vertelt leerkracht Nele Declerck. “Deze ochtend installeerden we twee bubbelmachines aan de schoolpoort waardoor onze leerlingen de school betraden in een zee van bubbels. Vanmiddag organiseren we vervolgens per klas een zomerse bubbelparty. Veel feesten kon en mocht deze zomer niet dus passen wij hier nu een mouw aan. Denk aan een tropisch drankje, een zomers hapje en we dansen zelfs de limbo in de klas. Alle leerlingen krijgen ook een bellenblazer. Eerst mogen ze het flesje eigenhandig versieren, maar om 15 uur verzamelen we met alle kinderen, maar per klas, op de speelplaats waar we massaal bubbels zullen blazen.”