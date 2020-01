De Zonnebloem leert leerlingen via ludiek filmpje hoe ze veilig naar school komen CDR

08 januari 2020

09u17 0

Directeur Jan De Decker van gemeentelijke basisschool De Zonnebloem haalt de schooljongen in zichzelf opnieuw naar boven om zijn leerlingen een belangrijke les te geven over een veilige schoolomgeving. Samen met leerling Emiel, die voor de gelegenheid in de rol van politieagent kruipt, is hij dezer dagen te bewonderen in een leuk filmpje opgenomen rond de school in de Hemelstraat. “Via het filmpje proberen we op een ludieke manier de leerlingen duidelijk te maken dat het nemen van het zebrapad echt veiliger is”, vertelt de directeur. “Ook het uitstappen aan de kant van het voetpad is een must om de veiligheid van de voetgangers en fietsers te verhogen. Daarnaast zie je in het tweede deeltje van de film ook dat het veel te gevaarlijk is om achter de geparkeerde auto’s te gaan. Het voetpad naast onze school is een veiligere optie.“ In het filmpje zie je directeur Jan die in de fout gaat. Best dat agent Emiel er is om orde op zaken te brengen. “Samen gaan we voor een veilige schoolomgeving”, besluit de directeur.

Het filmpje kan je hier bekijken: