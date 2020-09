De Schaduw brengt ‘Met mijn vader in Bed’ op de planken én online: “Corona inspireerde ons om de grenzen van nieuwe media te verkennen” Sam Vanacker

10 september 2020

13u09 0 Ardooie Cultuurkapel De Schaduw brengt vanaf volgende vrijdag acht keer de voorstelling ‘Met mijn vader in bed (wegens omstandigheden)’ op de planken in Ardooie. Acteurs van dienst zijn Tom Ternest en Gytha Parmentier. Opmerkelijk is dat toeschouwers de keuze hebben tussen drie coronaproof formules. Je kunt een stoel in de zaal reserveren, maar je kan ook kiezen voor een bed. Bovendien kan je ook van thuis uit de voorstelling volgen.

Het stuk komt er als alternatief voor het afgelaste Animal Farm, een groots opgezette openluchtproductie die de Schaduw in samenwerking met de Spil wou organiseren. “Tachtig acteurs samen brengen kan helaas niet in deze coronatijden, dus hebben we Animal Farm noodgedwongen een jaartje uitgesteld”, zegt Jonah Muylle van De Schaduw. “In de plaats daarvan kwamen Tom Ternest en Gytha Parmentier, die allebei ook aan Animal Farm zouden meewerken, met een coronaproof ideetje om het bejubelde stuk van Magne van de Berg te spelen.”

In ‘Met mijn vader in bed (wegens omstandigheden)’ ben je getuige van 28 gesprekken tussen een vader en zijn dochter, kort na de dood van zijn vrouw en haar moeder. De meerderheid van die gesprekken verloopt via skype. “Corona heeft ons geïnspireerd om de nieuwe media in te schakelen”, legt Ternest uit. “We zochten de grenzen op. Zaken als Whatsapp werken prima om positieve gevoelens in stand te houden, maar om troost te bieden bij verdriet schieten die communicatievormen tekort. Precies die beperkingen inspireerden ons om creatief uit de hoek te komen. Vorm en inhoud versterken elkaar. Al laten we de oorspronkelijke tekst van Magne volledig in ere.”

Andere beleving

Per opvoering worden er vijftig toeschouwers toegelaten, waarbij bezoekers de keuze hebben tussen een stoel of een tweepersoonsbed. “Wie kiest voor een bed krijgt een setting waardoor het volgen van de gesprekken tussen vader en dochter eigenlijk nog intiemer wordt”, gaat Jonah verder. “Maar het stuk is ook integraal online te volgen. Via een linkje kan iedereen van thuis uit meekijken. Het wordt geen statische videostream, maar een andere, heel aparte beleving waarbij je geen podium in beeld zal zien, maar wel de zoom-beelden van Gytha en Tom. Alsof je in hun wereld binnenkijkt.”

Een gewoon ticket kost 15 euro, voor een bed (voor 2 personen) betaal je 40 euro. Wie online de voorstelling wil volgen betaalt 10 euro. Tickets bestellen kan via www.deschaduw.be.