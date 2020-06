De Boomgaard verrast juf Linda met zelfgemaakte verrassingen voor haar pensioen Charlotte Degezelle

25 juni 2020

11u37 0 Ardooie Vrije basisschool De Boomgaard in Ardooie heeft donderdag afscheid genomen van Linda Vanbeselaere, die met pensioen gaat.

“Linda werkte sinds 2000 in de Watervalschool. Daar stond ze in voor het onderhoud en was ze paraat tijdens de refterdienst”, blikt adjunct directeur Brecht Delaere terug op Linda’s carrière. “Toen het schooltje in 2018 sloot, kwam Linda mee naar de grote school in de Blekerijstraat. Hier bleef ze met plezier de middagdienst voor haar rekening nemen. Vooral bij de kleuters en peuters bloeide ze open.”

Ondanks de coronacrisis wou De Boomgaard Linda toch op gepaste wijze in de bloemetjes zetten. Donderdagochtend organiseerde de school op de speelplaats een drive-in waarbij elke klas Linda een cadeau mocht overhandigen. Juf Linda werd overstelpt met zelfgemaakte kunstwerken en bloemen en er werden ook massaal elleboogjes uitgedeeld in plaats van knuffels of vuistjes. Linda trakteerde de kinderen dan weer met snoep.