Dames van wzc Sint-Vincentius worden verwend met moederdagconcert Sam Vanacker

09 mei 2020

20u32 0 Ardooie De bewoners van wzc Sint-Vincentius in Ardooie werden zaterdagnamiddag getrakteerd op live muziek in open lucht. Organist-pianist Tom Hoornaert en tenor Stefaan Vandenbroucke, samen het duo Quodlibet, gaven er speciaal voor alle mama’s een hartverwarmend moederdagconcert.

“Tom en Stefaan zijn begin april ook al eens langs gekomen voor een speciale verjaardag. Dat viel zodanig goed in de smaak bij de bewoners dat we hen opnieuw hebben uitgenodigd”, zegt directeur Renaat Lemey. “We hielden het concert een dagje vroeger dan gepland omwille van het stralende weer. Zo konden alle bewoners meegenieten van op het balkon. Van onze 112 bewoners zijn er trouwens 85 dames, dus de mama’s zijn bij ons goed vertegenwoordigd.” Quodlibet speelde drie kwartier en bracht een mix van Nederlandstalige nummers en traditionele meezingers, helemaal in moederdagthema. En de bisnummers ontbraken niet.