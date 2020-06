Cultuurkapel De Shaduw lanceert ‘coronaproof’ zomerprogramma met nieuwe theaterwandeling als blikvanger : “De honger naar cultuur is enorm” Sam Vanacker

19 juni 2020

16u41 0 Ardooie Ondanks de enorme ravage die de coronacrisis veroorzaakte heeft Cultuurkapel De Schaduw nu al een aangepast zomeraanbod in de steigers staan. De blikvanger wordt een 2,5 uur durende cultuurwandeling met muziek, dans, circus en theater. Rode draad doorheen die wandeling wordt hoe mensen omgaan met een crisissituatie.

Zesduizend programmaboekjes liggen ongelezen in dozen bij Jonah in Ardooie. Ze werden net voor de crisis gedrukt en zijn nooit verstuurd. Optredens en theatervoorstellingen werden verschoven naar volgend jaar of integraal geschrapt. Liefst 32 huwelijksfeesten werden afgelast. De coronacrisis spaarde cultuurkapel De Schaduw niet. Maar Jonah Muylle bleef niet bij de pakken zitten. Een nieuwe flyer is ondertussen klaar voor druk, terwijl er met theaterwandeling ‘Weiland’ een gloednieuw evenement in de steigers staat.

Versnelling hoger

“We hadden in april, mei en juni zo veel toffe dingen gepland”, zegt Jonah. “Het was heel pijnlijk om daar afscheid van te nemen. Het waren drie vreemde maanden, maar we zijn er nog en we hebben er zin in. Van zodra we hoorden dat culturele evenementen tot 200 personen terug toegelaten werden vanaf juli zijn we een versnelling hoger geschakeld. Enerzijds gaan we op 5 juli Waterkant hernemen. Daarbij kan er opnieuw gratis gepicknickt worden aan onze vijver. Om praktische redenen vragen we wel om een plaatsje te reserveren via de website. Alleen zo kunnen we het aantal mensen onder controle houden. Vol is vol.”

De rode draad doorheen de acts wordt hoe verschillende mensen omgaan met een plotse, extreme verandering in de maatschappij” Jonah Muylle

De blikvanger in juli wordt echter de gloednieuwe cultuurwandeling ‘Wijland’ op 10, 11 en 12 juli. Het verhaal is helemaal geïnspireerd op de veranderingen in de wereld in tijden van corona, al wordt het virus zelf niet genoemd in de voorstelling. “Groepjes van telkens dertig personen zullen tijdens een wandeling van vier kilometer op acht verschillende locaties in de omgeving getrakteerd worden op theater, muziek, circus en dans. De rode draad doorheen de acts wordt hoe verschillende mensen omgaan met een plotse, extreme verandering in de maatschappij”, vertelt Jonah. “We hebben alles op heel korte termijn gepland, maar toen ik de artiesten contacteerde waren ze meteen razend enthousiast. De honger en de motivatie is groter dan ooit tevoren. De zin om er opnieuw volledig voor te gaan is enorm. Ook bij mij.”

Elke act tijdens de wandeling zal ongeveer een kwartiertje duren, waarna bezoekers een kwartier stappen naar de volgende locatie. De voorstellingen en de wandeling samen duren ongeveer 2,5 uur. “Een gids neemt de groepjes telkens op sleeptouw en op iedere locatie zorgen we voor een circulatieplan, terwijl elke plek ook groot genoeg is om de social distancing aan te houden. Op vrijdag kunnen er vier groepjes van dertig vertrekken, op zaterdag en zondag telkens zes. Voor een ticket betaal je 15 euro.”

Positief blijven

Een van de grootste producties van De Schaduw dit najaar had een moderne versie van Animal Farm in een regie van Tom Ternest moeten zijn, maar die voorstelling is integraal uitgesteld naar volgend jaar. “Daardoor zitten we in het najaar met een flink gat in het programma, maar dat zal opgevuld worden door een nieuwe, kleinere voorstelling met Tom Ternest en Gytha Parmentier. Al is nog niet duidelijk hoe de voorstellingen na de zomer in de cultuurkapel gaan verlopen. “Alles hangt af van de social distancing”, zegt Jonah. “We anticiperen op een versoepeling en hebben al enkele mooie namen kunnen strikken. Er is hier normaal plaats voor tweehonderd man, maar als de social distancing behouden moet blijven dan kunnen we hier maximum vijftig mensen ontvangen. Dan gaan we moeten uitkijken naar alternatieve, grotere locaties. Maar we blijven positief. Alles komt weer goed. Daar ben ik zeker van.”

Tickets voor de cultuurwandeling bestellen of een plaatsje reserveren voor Waterkant kan via www.deschaduw.be