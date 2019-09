Cultuurkapel De Schaduw waagt zich aan de roman ‘Gloed’ Valentijn Dumoulein

19 september 2019

13u11

Bron: De Schaduw 0 Ardooie Cultuurkapel De Schaduw brengt vanaf vrijdag 27 september zeven voorstellingen van een theaterstuk gebaseerd op de roman ‘Gloed’. Die werd al in 1942 geschreven door Sándor Márai, maar is recent herontdekt.

Regisseur Eric Meirhaeghe heeft voor De Schaduw eerder al zijn strepen verdiend met de productie Dogville. “Samen met toppers uit de sector als Bart Cafmeyer, Griet Soenens, Martine Geerinckx en Stefan Vancraeynest hebben ze het stuk nu naar het podium vertaalt”, zegt Jonah Muylle van De Schaduw. “Het verhaal is vrij sober, maar bevat enkele tekstuele pareltjes die op het podium zeker tot hun recht zullen komen. Het grijpt dan ook bij het nekvel. ‘Gloed’ vertelt het verhaal van twee mannen die elkaar na zeven jaar terugzien en mijmeren over vroeger. Ze waren verliefd op dezelfde vrouw en het is onduidelijk op wie zij het meest verliefd was. Het decor is een bos met heel wat bladeren en dat zorgt in combinatie met het verhaal voor een sfeer van melancholie en vergankelijkheid. Dat alles wordt nog eens met muziek geaccentueerd. Pianist Martijn Devos zal live op het podium spelen. Voor de voorstellingen vullen we ook maar de helft van de cultuurkapel, goed voor tachtig plaatsjes. Dat geeft een intiemere sfeer.”

Meer info en data op www.deschaduw.be.