Cultuurkapel De Schaduw pakt uit met monoloog over zaak Vangheluwe CDR

10 maart 2020

09u13 2 Ardooie Cultuurkapel De Schaduw pakt op zondag 22 maart twee keer uit met een bijzondere voorstelling. Het verwelkomt er om 16 en om 20 uur de Leuvense theatermaker Kwinten Van Heden, bekend als Stijn uit Thuis, met zijn monoloog CruX.

“Je zou deze voorstelling ook kunnen betitelen als de zaak Vangheluwe”, zegt Bart Claeys, voorzitter van De Schaduw. “In een memorabele monoloog voor een beperkt publiek zit je op de lippen van de acteur, die achtereenvolgens de drie protagonisten naar voor brengt: het slachtoffer, de kardinaal en de bisschop. Dit is echt een must-see tien jaar nadat er een bom viel in West-Vlaanderen.” Tickets in voorverkoop kosten twaalf euro en zijn te verkrijgen op www.deschaduw.be.