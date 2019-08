Cultcafé OPCD gaat op 6 september definitief dicht: “Jammer dat een authentiek bruin café met een ziel verdwijnt” Charlotte Degezelle

08u33 0 Ardooie Ardooie verliest een icoon. Op 6 september trekt uitbater Alexander Gallez (41) na vijftien jaar de deur van cultcafé OPCD dicht. Definitief, want het pand langs de Stationsstraat wordt op termijn gesloopt voor een privéwoonst. Zo komt er een einde aan ruim honderd jaar Ardooise horecageschiedenis. “En dat is volgens mij het ergste, dat er opnieuw een authentiek bruin café met een ziel verdwijnt”, aldus Gallez.

Quasi heel Ardooie heeft hier wel eens een pint gedronken aan de toog. Er zijn talloze koppeltjes gevormd en enkele van hen hielden zelfs hier hun trouwfeest. Je mag de OPCD gerust een iconische plek noemen, zeker omdat er al sinds het begin van de 20ste eeuw een café huist in dit pand. Aanvankelijk was het herberg Schuttershof, later café De Neuze en de voorbije zesentwintig jaar cultcafé OPCD”, zegt uitbater Alexander Gallez. “Zelf sta ik hier al twintig jaar, de helft van mijn leven, achter de toog. De eerste jaren alleen in het weekend, maar ondertussen al dik vijftien jaar als uitbater. Ik heb het altijd met hart en ziel gedaan, maar tegelijkertijd heb ik ook altijd geweten dat ik wellicht rond m’n veertigste aan een nieuwe uitdaging toe zou zijn. En dat is ook werkelijkheid gebleken.”

Sinds enkele maanden is Gallez fulltime aan de slag bij Biodegradable Packaging in Gent. De OPCD runt hij nog in bijberoep, maar na vrijdag 6 september gaat de spreekwoordelijke ketting op de deur. “De combinatie is gewoon niet meer haalbaar en ik heb nood aan een rustiger leven”, aldus Gallez. “Zes september wordt een speciale dag. Voor mij en voor alle klanten. Iedereen vindt het jammer dat een café als de OPCD wegvalt en ik zal hier eigenlijk nooit zelf aan de toog kunnen zitten. Op termijn wordt het gebouw gesloopt en komt er een privéwoonst voor de eigenaar in de plaats.”

Gemis

Dat de OPCD gemist zal worden, is nu al een feit. Het café kent niet alleen talloze stamgasten, maar is ook de thuishaven van meerdere clubs: minivoetbalploeg De Hagars, d’4szoenriêdrs en de Zwinnebolders. “Het café is ook gekend in de ruime regio voor z’n vele streekbieren en de degustaties, de volksspelen, de bolletra en ik heb me ook altijd opgeworpen als toeristische en culturele meerwaarde voor Ardooie”, zegt Gallez. Zo heeft het café het label ‘Infopunt Toerisme’ en vinden er jaarlijks zo’n twintig muziek- en comedyoptredens plaats. “Mijn eerste optreden ooit was in september 2004. Toen trad de eerder dit jaar overleden Willy Willy hier op. De voorbije jaren passeerden onder meer Guy Forsyth en Patrick Riguelle de revue en het optreden van Luc Dufourmont zijn Idiots leverde hen zelfs hun platencontract op. Qua comedy gaf ik onder meer Freddy De Vadder, Gunter Lamoot en Wim Helsen een podium. Ook onze blues jams zijn trouwens heel gekend. Wat ik zelf meest ga missen? Wellicht de onverwachte feestjes. Maar ook topdagen zoals de Sint-Maartensfeesten en de tijd dat de inschrijvingen voor de cyclocross hier nog plaatsvonden.”

Gallez is van plan om de laatste weken nog stevig te knallen met de OPCD. “Op zaterdag 24 augustus is er de allerlaatste blues jam ooit. Op 1 september is er dan de allerlaatste motorrondrit van d’4szoenriêdrs vanuit de OPCD en op 6 september gaan we voor een stevig feestje. We gaan buiten een tent installeren, er komt een dj en alle drank mag op. Ik ben iedereen dankbaar voor de mooie momenten van de voorbije jaren en ga in de toekomst met plezier elders een pintje drinken met mijn klanten van weleer.”