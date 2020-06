Circus Barones zet coronaproof tent op in Ardooie Charlotte Degezelle

27 juni 2020

12u21 0 Ardooie Ook de circussen lagen de voorbije drie maanden aan de ketting door de coronamaatregelen. Circus Barones is het allereerste Belgische circus dat haar tournee hervat. Van 9 tot en met 12 juli strijken ze neer aan de Ardooise Albertzaal met een coronaproof ingerichte circustent.

De versoepelde coronamaatregelen zijn ook goed nieuws voor de circussen in ons land. Na drie maand immobilisatie kunnen zij opnieuw op pad. Circus Barones is het eerste Belgische circus dat haar tournee met het gloednieuwe programma ‘The Greatest Show’ hervat. “Het is een wervelende show waarin ringmaster Patatje het publiek op zijn humoristische manier door het programma leidt”, vertelt Nicole Aben van Circus Barones. “Samen met de internationale artiesten wordt er een boeiende en gevarieerde show gepresenteerd waarin acrobatie, dierendressuur en clownerie hun plaats vinden. Het hele spektakel wordt omkaderd door een schitterende choreografie met zang en dans die de toeschouwer van jong tot oud niet enkel in momenten van verwondering en vervoering brengt, maar ook van ontroering.”

Maar ook circussen moeten nog steeds alles op alles zetten om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. “Naar aanleiding van de voorschriften van de overheid werd onze tent ingericht en voorzien van alle maatregelen zodat de veiligheid van de bezoekers streng in acht worden genomen. Hierdoor kunnen we wel maar slechts 160 à 170 toeschouwers per voorstelling ontvangen. Reservatie wordt dus aanbevolen.”

Circus Barones strijkt op donderdag 9 juli neer op de parking van de Albertzaal langs de Koning Albertstraat 6. Er zijn voorstellingen op donderdag 9 juli om 15 uur, vrijdag 10 juli om 15 en 18 uur, op zaterdag 11 juli om 15 uur en op zondag 12 juli om 11 uur. Meer info en tickets via http://www.circusbarones.com.