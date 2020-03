Care Talents schenkt thuisverpleegkundige Sarah 50 mondmaskers Valentijn Dumoulein / Alexander Haezebrouck

25 maart 2020

13u24 0 Ardooie Care Talents, een interimkantoor dat zich specifiek op de zorgsector richt, is thuisverpleegkundige Sarah Demuynck uit Koolskamp te hulp geschoten. Zij schreef het voorbije weekend nog een open brief waarin ze aanklaagde dat thuisverpleegkundigen dringend nood aan mondmaskers hadden en dat ze soms onbeschermd aan het werk moesten.

Ondertussen komen de mondmaskers stilaan toch tot bij de sector, ook bij Sarah. “Maar elke gift is mooi, natuurlijk”, zegt ze. “We hebben vanuit verschillende hoeken al mondmaskers gekregen en kunnen nu weer eventjes vooruit. We hebben er zelfs enkele kunnen geven aan mensen die ze ook dringend nodig hebben, zoals mensen uit de thuiszorg en die chemo moeten krijgen in het ziekenhuis.” Care Talents kwam vorige week nog in het nieuws omdat er meermaals werd ingebroken in de bedrijfswagens van hun verpleegkundigen. “Vanuit een samenwerking met Safety Joggers en Thuisverpleging Onze Zorg kunnen we nu toch met veel plezier gratis vijftig mondmaskers aan Sarah schenken”, zegt Pieter Claeys van Care Talents. “Zij zal ze op haar beurt onder haar collega’s kunnen verdelen.”

Sarah houdt deze week een dagboek bij van hoe zij in coronatijden haar job beleeft. Je kan haar verhaal – samen met dat van vier andere West-Vlamingen – hier lezen.

