Buren bij Boeren gunt blik achter schermen van lokale boerderijen CDR

10 augustus 2020

08u01 1 Ardooie Dankzij Buren bij Boeren, een initiatief van Inagro en Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, kun je een unieke blik achter de schermen van een boerderij in ’t West-Vlaamse hart te werpen, het boerenleven ervaren zoals het is en genieten van een heerlijke hoevelekkernij op een authentieke locatie.

Op woensdag 26 augustus zet de Sint-Maartenshove in Koolskamp de deuren open. Deze melkveehoeve in de Sint-Maartensstraat is al sinds 1870 in handen van de familie Poignie. Innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoorde keuzes maken, daar is het om te doen in deze boerderij. Daarnaast streeft het melkveebedrijf naar de hoogste melkkwaliteit. Tijdens een bezoek leer je de knepen van het vak van een melkveehouder. Na de rondleiding trakteert het landbouwerskoppel Hilde en Ignace op een melktoetje. De komende weken en maanden kun je dankzij Buren Bij Boeren ook landbouwbedrijven in Pittem, Ingelmunster en Dadizele bezoeken. Meer info en inschrijven op www.westvlaamsehart.be.