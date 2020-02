Brugstraat vrijdag weer open voor verkeer Charlotte Degezelle

27 februari 2020

De schoolomgeving in de Brugstraat kreeg begin deze week een nieuwe onderlaag asfalt. De straat zal opnieuw toegankelijk zijn vanaf morgen, 28 februari. Let op, het gaat op vandaag enkel om een tijdelijk herstel met een onderlaag. De toplaag en het definitief herstel wordt in de paasvakantie uitgevoerd.