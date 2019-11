Brandweer ruimt teer op na kop-staartbotsing VHS

06 november 2019

Een 66-jarige vrouw uit Ardooie is woensdag rond 8 uur met haar wagen ingereden op een vrachtwagen in de Lichterveldestraat in Koolskamp. De trucker, een 27-jarige man uit Pittem, was net aangesloten bij de file die er stond in de aanloop naar de E403. De vrouw merkte dat te laat op. Ze raakte lichtgewond. Door de klap belandde een hoeveelheid teer op de openbare weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen.