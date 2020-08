Brandweer redt zeug uit mestput in varkensstal in Koolskamp LSI

24 augustus 2020

14u31

Bron: LSI 4 Ardooie Op een boerderij in de Wetveestraat in Koolskamp, op de grens met Zwevezele, heeft de brandweer zondagavond een zeug uit de mestput van haar stal kunnen redden.

Het dier was er ’s middags in gesukkeld toen een deel van de stalvloer het begaf. De brandweer trok naar de hoeve, maar na een eerste inspectie bleek er te veel mest in de put aanwezig om het dier veilig op het droge te helpen. De landbouwer kreeg de raad eerst het mestniveau te laten zakken en zeker zelf geen reddingsactie te ondernemen. Stalgassen, zoals waterstofsulfide en ammoniak, zijn namelijk levensgevaarlijk. ’s Avonds bleek de landbouwer die raad te hebben opgevolgd en kon de brandweer de reddingsactie succesvol afronden. Het dier verkeerde in goede gezondheid.