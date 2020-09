Bomenkap in kader van bosbeheerplan in ‘t Veld CDR

23 september 2020

Een aannemer start op donderdag 24 september met het vellen van een dertigtal Amerikaanse eiken aan de achterkant van cafetaria De Keunepupe in provinciedomein ‘t Veld in Ardooie. De kapping van deze uitheemse boomsoort kadert in het bosbeheerplan van ‘t Veld. De kap gebeurt in het kader van de veiligheid en door uitdunning wil men andere waardevolle bomen laten uitgroeien tot kolossale woudreuzen. Door de kap zullen ook de heideveldjes in dit stukje bos meer zon zien en zo verder kunnen uitgroeien. Natuurpunt vzw heeft de bomen waar vleermuizen in overwinteren aangeduid. Deze bomen worden niet geveld. De werken zullen een tweetal dagen duren.