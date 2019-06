Boeren besproeien akkers met gezuiverd afvalwater van diepvriesgroentenbedrijf Ardo: “Vroeger werd al dat water gewoon in de beek geloosd” Charlotte Degezelle

13 juni 2019

17u09 0 Ardooie Boeren uit Ardooie kunnen voortaan hun akkers besproeien met gezuiverd afvalwater van diepvriesgroentenbedrijf Ardo. Het voorbije jaar werd een bufferbekken aangelegd dat 150 miljoen liter gezuiverd afvalwater kan opslaan. Een ondergrondse leiding verspreidt dat water over hectare landbouwpercelen. Nu al kunnen 32 landbouwers hun velden beregenen met het water dat vroeger gewoon in de beek geloosd werd, tegen volgende zomer moet het om 50 boeren gaan.

Hoewel het de voorbije dagen heel wat geregend heeft, is het grondwaterpeil nog niet voldoende hersteld na de droogte van vorige zomer. En dat is niet goed voor de landbouw. Maar voortaan kunnen landbouwers rond de site van Ardo rekenen op een reserve van 150 miljoen liter water. “We hebben heel wat afvalwater van het wassen, blancheren en versnijden van onze groenten”, vertelt Ignace Kint van Ardo. “In de drukste periodes loopt dit op tot 30 miljoen liter per maand. Dat water werd vroeger na zuivering gewoon in de Veldbeek geloosd. Maar de streek rond Ardo wordt gekenmerkt door zware landbouw. In de zomer kampten die boeren vaak met een tekort aan water, terwijl wij er zoveel loosden. Zo ontstond het idee voor irrigatie met ons gezuiverd afvalwater.”

24 kilometer ondergrondse leidingen

Al in 2017 verenigden vijftig landbouwers zich in de coöperatie Inero cvbo. Vorig jaar werd gestart met de aanleg van een bufferbekken om 150 miljoen liter gezuiverd afvalwater op te slaan. Daarnaast werd ook een ondergronds leidingnetwerk van 24 kilometer aangelegd om vijfhonderd hectare landbouwgrond te besproeien. “Ondertussen is al zestien kilometer van de leidingen aangelegd en kunnen al 32 boeren beregenen met het gezuiverde afvalwater”, weet Charlotte Boeckaert van het Vlaams Kenniscentrum Water. “Tegen november moet het hele netwerk er liggen, zodat alle 50 vennoten in de zomer van 2020 hun gewassen kunnen beregenen.”

Reserve

Donderdagmiddag ging de kraan voor de eerste keer open en mocht landbouwer Rik Delameilleure zijn bloemkolen beregenen. “Vorig jaar had ik heel wat schade door de droogte en zat ik ook met een stevige factuur omdat ik veel water moest laten aanvoeren”, vertelt hij. “Ik teel tien hectare groenten en daarvoor heb ik tussen vijf en tien miljoen liter water nodig. Voor dit jaar heb ik via Inero al een reserve van 3,6 miljoen. Dat is toch al een mooi extraatje. Ik was meteen overtuigd van het project, maar vreesde dat je alleen water zou kunnen afnemen als je groenten leverde bij Ardo. Gelukkig is dat niet het geval.”

Watermeester

Om de 150 miljoen liter gezuiverd afvalwater correct te verdelen, is een verdeelstrategie opgesteld. Kort samengevat bestaat de waterprijs uit een deelprijs om een bepaalde hoeveelheid water voor een landbouwer te reserveren en een deelprijs voor de hoeveelheid die effectief werd verbruikt. “De vennoten reserveren online een tijdsslot wanneer ze willen irrigeren. Ze geven op van wanneer tot ze wanneer ze willen irrigeren en hoeveel debiet ze nodig hebben”, verduidelijkt Charlotte. Er is trouwens ook een watermeester in dienst die de goede werking van het irrigatienetwerk overziet tijdens het irrigatieseizoen.

6.000 zonnepanelen

Ardo draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en gaat straks nog een stap verder. Op het bufferbekken willen ze zesduizend zonnepanelen laten drijven. “De vergunning is al aangevraagd”, gaat Ignace Kint verder. “We willen de zonnepanelen in het najaar plaatsen. Die zullen ons groene energie leveren, maar zullen er in de zomer ook voor zorgen dat er minder water verdampt uit het bufferbekken en dat het water kouder is.”

Het project kost 2,5 miljoen euro. Europa draagt de helft van de kosten.