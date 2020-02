BinckBank Tour zeker tot en met 2022 in Ardooie Charlotte Degezelle

21 februari 2020

12u29 0 Ardooie Ardooie krijgt ook in 2020, 2021 en 2022 een aankomst van een etappe van de Binck Bank Tour. Dat maakten burgemeester Karlos Callens (Groep 82) en organisator Rob Discart vrijdag bekend. Dit jaar wordt de eindmeet trouwens iets later dan normaal, pas op 3 september, in Ardooie geschilderd door de Olympische Spelen.

De liefde tussen Ardooie en de BinckBank Tour is groot. Dit jaar strijkt de rittenkoers al voor de dertiende keer neer in Ardooie en ook de komende jaren brengt de organisatie opnieuw de groten uit het wielerpeloton naar de gemeente. “We kunnen bevestigen dat Ardooie in 2020, 2021 en 2022 een aankomstplaats is van de Binck Bank Tour”, zegt organisator Rob Discart. “Ardooie is voor ons een aangename en succesvolle traditie geworden. We hebben een goeie samenwerking met de gemeente en de lokale bedrijven. Hun enthousiasme is groot en de manier waarop het bedrijfsleven en het bestuur hier samenkomt, is een voorbeeld. Bovendien staat Ardooie elk jaar garant voor een keizerlijke spring in de Stationsstraat en komt hier elk jaar een topper als eerste over de meet. De voorbije jaren waren dit onder andere Boonen, Greipel en Sagan.”

40 miljoen kijkers

Burgemeester Karlos Callens is opgetogen en kijkt nu al uit naar de dertiende doortocht van de Binck Bank Tour. “Het is belangrijk te noteren dat die dit jaar iets later valt dan normaal door de Olympische Spelen. We verwelkomen het peloton op 3 september”, vertelt hij. “We haalden de wedstrijd, toen nog de Eneco Tour, indertijd naar Ardooie om onze gemeente op de kaart te zetten. Dat is ons gelukt, want we horen van veel mensen in het buitenland dat Ardooie er gekend is dankzij het wielrennen. Niet vreemd als je weet dat de Binck Bank Tour acht- tot negenduizend wielerfans naar Ardooie brengt, maar in heel Europa dankzij de televisie-uitzending gevolgd wordt door veertig miljoen kijkers.”