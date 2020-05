BinckBank Tour op 1 oktober in Ardooie CDR

22 mei 2020

De eindmeet van de BinckBank Tour zou dit jaar op 3 september opnieuw, en ondertussen al voor het dertiende jaar op rij, in Ardooie liggen. Maar de meerdaagse rittenwedstrijd moest door de coronacrisis doorgeschoven worden naar later dit jaar. Al snel was duidelijk dat de BinckBank Tour dit jaar geen zeven maar slechts vijf etappes zou tellen en georganiseerd zou worden tussen 29 september en 3 oktober. Ondertussen ligt ook al vast dat de etappe met start in Blankenberge en eindmeet in Ardooie op 1 oktober op de kalender staat.

Minder goed nieuws is er over de 105de editie van Het Kampioenschap van Vlaanderen. Die wedstrijd zal op 18 september niet worden georganiseerd. De organisatie van Koolskamp Koers gooit de handdoek in de ring door de coronaperikelen.