BinckBank Tour, met aankomst in Ardooie, uitgesteld CDR

16 april 2020

08u11 0

De eindmeet van de BinckBank Tour zou dit jaar op 3 september opnieuw, en ondertussen al voor het 13e jaar op rij, in Ardooie liggen. Maar nu de Ronde van Frankrijk verschoven is naar de periode van 29 augustus tot en met 20 september, dient ook de BinckBank Tour, die voorzien was van 31 augustus tot 6 september, opgeschoven te worden naar later op het jaar. De organisatie overlegt daarover met KBWB,UCI en de etappesteden en hoopt snel de nieuwe datum te kunnen bekend maken.