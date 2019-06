BinckBank Tour-ambassadeur Eddy Planckaert vol lof over aankomstplaats Ardooie: “Jaar na jaar zorgen jullie hier voor wereldniveau” Charlotte Degezelle

06 juni 2019

17u16 9 Ardooie De BinckBank Tour doet op dinsdag 13 augustus voor de 12e keer Ardooie aan. Opnieuw wordt het kruim van de hedendaagse wielrennerij in de groentetuin van Europa verwacht, wat niet zo evident is voor een kleinere gemeente als Ardooie. Wielerlegende, en ambassadeur van de BinckBank Tour, Eddy Planckaert is dan ook vol lof. “Jaar na jaar zorgen jullie voor wereldniveau hier in het kleine Ardooie”, zegt hij. Daarnaast brengt de BinckBank Tour deze zomer in Kanegem ook hulde aan Briek Schotte.

Op maandag 12 augustus gaat de BinckBank Tour 2019 van start en trekt zeven dagen lang door België en Nederland. De enige meerdaagse UCI WorldTour wedstrijd in de Lage Landen, die voorheen gekend stond als de Eneco Tour, is aan de 15e editie toe en is doet ondertussen al voor de twaalfde keer Ardooie aan. Op dinsdag 13 augustus ligt de eindmeet van een etappe die start in Blankenberge opnieuw in de Stationsstraat. Voor burgemeester Karlos Callens (Groep 82) is dit wielergebeuren ondertussen een must geworden. “Ik heb altijd een internationaal gebeuren in onze gemeente gewild net omdat we enkele grote internationale bedrijven op ons grondgebied hebben”, vertelt de burgemeester. “Maar als kleine, landelijke gemeente is het zeker niet evident om zoiets financieel rond te krijgen. Maar dit lukt ons net doordat die grote bedrijven bereid zijn om te sponsoren. Daarnaast krijgen we steeds de hulp van Dirk De Mol die ons met raad en daad bijstaat.”

Eddy Planckaert, ambassadeur van de BinckBank Tour, noemt Ardooie een begrip binnen binnen de rittenwedstrijd. “Niet alleen hebben jullie hier de sympathiekste burgemeester, de sfeer tijdens de wedstrijd is hier altijd top en Ardooie heeft ook keer op keer een heel mooie winnaar”, zegt hij. “Heel de week loop ik veelal te stressen, maar in Ardooie kan ik traditioneel even ontspannen. Niet enkel voor de organisatie is het top in Ardooie. Ook de bezoekers worden hier verwend want ze zien de wereldtop echt voor hun neus passeren. Chapeau dat jullie dit als gemeente jaar na jaar realiseren.” Als dank schonk BinckBank een knalgroene fiets aan de gemeente.

Welke wielervedetten er straks door Ardooie zullen denderen is nog even koffiedik kijken. “Het wordt sowieso een heel interessant deelnemersveld”, aldus Planckaert. “Alle UCI WorldTour ploegen staan aan de start, maar de organisatie heeft ook al drie wild cards uitgedeeld aan ProContinentale ploegen: Direct Energie met oud-winnaar Niki Terpstra als speerpunt, Roompot-Charles met kopman Lars Boom en Sport Vlaanderen-Baloise.”

Nog dit. Op 14 augustus vertrekt de BinckBank Tour uit Aalter waar het peloton ook weer aankomt. Die dag brengt de wedstrijd een gepast eerbetoon aan de honderdste verjaardag van oer-Flandrien Briek Schotte met drie maal de passage over de pittige kasseistrook aan Brieks standbeeld ter hoogte van de kerk in Kanegem.

Meer op www.binckbanktour.com.