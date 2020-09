BinckBanck Tour strijkt dinsdag neer in Ardooie: “Volg wedstrijd zoveel mogelijk via televisie” CDR

23 september 2020

08u41 0 Ardooie Voor het dertiende jaar op rij ontvangt Ardooie dit jaar het peloton van de BinckBank Tour. Door de coronacrisis vindt het wielergebeuren niet alleen op een aangepaste datum, dinsdag 29 augustus, plaats maar gelden er ook enkele strikte coronamaatregelen. Zo wordt er volgende week geen publiek toegelaten in de finish zone en wordt opgeroepen de wedstrijd zoveel mogelijk via televisie te volgen.

De eindmeet van de BinckBank Tour zou dit jaar op 3 september opnieuw in Ardooie liggen. Maar door de coronaperikelen werd de wieleragenda stevig door elkaar geschud en schoof de Binck Bank Tour enkele weken op. Op dinsdag 29 september wordt het startschot van de meerdaagse rittenwedstrijd gegeven in Blankenberge. Toppers als Mathieu van der Poel, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Philippe Gilbert, John Degenkolb, Mike Teunissen en Oliver Naesen koersen die dag richting Ardooie waar het plaatselijk parcours er iets anders uitziet dan de vorige jaren. Omstreeks 15 uur wordt een passage van het peloton verwacht in de Lichterveldsestraat in Koolskamp, terwijl de renners tegen 15.30 in de Stationsstraat moeten opduiken voor de plaatselijke rondes. Wie wint moet omtrent 16.30 uur duidelijk worden ter hoogte van de finish die opnieuw in de Stationsstraat ligt.

Circulatieplan en mondmaskerplicht

In tijden van corona houden organisator Golazo en het gemeentebestuur houden zich aan een streng protocol. Dat protocol werd opgesteld samen met de Belgische en Nederlandse overheden en de UCI. Zo wordt er geen publiek toegelaten in de finish zone, wordt opgeroepen de wedstrijd zoveel mogelijk te volgen via de televisie en is er een circulatieplan voor bezoekers die toch de wedstrijd langs het parcours willen volgen. Er geld éénrichtingsverkeer vanaf het centrum richting De Ark in de Melkerijstraat via de oostkant van de Stationsstraat en via de westkant van de Stationsstraat is er éénrichtingsverkeer vanaf De Ark naar het centrum. De nodige oversteken worden voorzien. Er geldt bovendien een mondmaskerplicht voor alle toeschouwers tussen de bibliotheek in de Mgr. Roelensstraat en De Ark. Tot slot wordt de VIP-zone aan De Ark ook beperk. Daar zullen de geldende maatregelen in de horeca- en evenementensector rigoureus worden toegepast.