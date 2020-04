Bezoek H. Kindsheid vanuit je kot: leerkrachten en directie maken virtuele rondleiding Charlotte Degezelle

14 april 2020

11u10 1

Door de coronamaatregelen kan de traditionele infoavond van het Instituut H. Kindsheid, waarbij leerlingen van het eerste jaar hun school voorstellen en ouders en toekomstige leerlingen de school verkennen tijdens rondleidingen, niet doorgaan. “We dachten dan ook na over een andere wijze om mensen te laten kennis maken met de H. Kindsheid en het vernieuwde studieaanbod. Met een aanbod van de algemene vorming op drie niveaus, diverse keuzemogelijkheden in het eerste jaar en vijf basisopties in het tweede jaar speelt de H. Kindsheid immers helemaal in op de kansen die de modernisering van het secundair onderwijs biedt”, vertelt directeur Jo Willemyns. “Leerkrachten en directie maakten daarom een virtuele rondleiding waarbij iedereen via de computer of smartphone de vaklokalen, speelplaatsen, sportzalen van de school… kan verkennen. Online bezoekers kunnen klikkend en zoomend de verschillende gebouwen van de school en het internaat verkennen. Op hun tocht door de school vertellen leerkrachten over hun vak in heel wat korte filmpjes. Hiervoor maakten we eerst 360-gradenbeelden van de lokalen en verwerktne die tot een tot geheel. Hierdoor lijkt het alsof de bezoeker door de schoolgebouwen dwaalt. Wie trouwens beschikt over een virtual-realitybril, kan de beleving nog verhogen en de school in 3D bezoeken. Op deze wijze hopen we ouders en toekomstige leerlingen alvast te informeren en een eerste beeld te geven van wat de school allemaal te bieden heeft. “Nieuwe data voor infomomenten en hoe er ingeschreven kan worden, zal zo snel mogelijk gecommuniceerd via de Facebookpagina en de website van de school. Uiteraard hangt dat af van wat kan volgens de Nationale Veiligheidsraad. Het virtuele bezoek aan de H. Kindsheid is te vinden op https://www.ihka.be/nl/virtueel-bezoek.