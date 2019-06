Bezieler Red de Oldtimer! aan het woord in De Mythe CDR

06 juni 2019

10u19 6

Oldtimerclub Fusee vzw nodigt Jurgen Tanghe uit voor een lezing in De Mythe langs de Biekorfstraat 5. Tanghe is bezieler van de organisatie Red de Oldtimer! die enkele maanden terug nog volop in de media was met hun rouwstoeten tegen de opkomst van lage-emissiezones. Hij start zijn presentatie om 20 uur. Hij zal onder meer de toekomstplannen van de organisatie Red de oldtimer! belichten, maar ook de vragen van alle oldtimerliefhebbers beantwoorden.